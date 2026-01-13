Federaciones listas para trabajo coordinado

CIUDAD MCY.- Las federaciones deportivas venezolanas participaron activamente en la reunión delegada por el ministro del Poder Popular para el Deporte Franklin Cardillo en el Salón Morochito Rodríguez, donde se discutieron los planes para el año 2026 en la que reafirmaron su compromiso para la mejora continua del rendimiento de los atletas nacionales.

Durante la reunión, el presidente de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, Danir Balbás, ensalzó la unidad y el trabajo conjunto para alcanzar los objetivos planteados para este nuevo año.

«El ministro nos llama al trabajo, a los valores fundamentales del deporte, y sobre todo, a los resultados; hoy se presentó un plan detallado que incluye concentraciones deportivas, alojamiento, comida, planificación y becas para los atletas, elementos clave que marcarán el éxito en los eventos internacionales, como los Juegos Suramericanos de la Juventud y la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026″, señaló Balbás.

ARRANQUE CLAVE

El vicepresidente de Deportes Acuáticos de Venezuela, Danny Chocrón, hizo énfasis en la relevancia de las reuniones y el trabajo de coordinación con todas las federaciones.

«Este es un arranque clave para 2026, con un plan de trabajo que incluye eventos prioritarios como los Juegos del Alba, los Juegos Estudiantiles y los Juegos Juveniles. Además, se está trabajando para tener a los atletas, entrenadores y dirigentes adecuados, con becas deportivas basadas en su rendimiento», comentó Chocrón.

Los federativos expresaron su entusiasmo por los planes de este año, que incluyen el fortalecimiento del alto rendimiento y el trabajo enfocado en los grandes eventos internacionales que Venezuela enfrentará en 2026.

«Con gran pasión y compromiso, estamos listos para arrancar este 2026, y alcanzar el éxito que nos llevará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028″, concluyó Chocrón.

EVALUACIÓN TÉCNICA

A partir de este martes se dará inicio a un ciclo de reuniones «federación por federación» para atender de manera particular y debatir puntos como plan de trabajo, concentraciones nacionales, equipos técnicos, criterios de participación en los eventos fundamentales, planes de entrenamiento, propuesta de beca y otros temas de vital importancia.

MINDEPORTE | FOTO : CORTESÍA