Con caminata 5K conmemoraron Día Regional del Combatiente de Incendios Forestales

El ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, acompañó la emotiva jornada, donde anunció la instauración de una fecha nacional para rendir homenaje a funcionario y voluntarios

CIUDAD MCY.- En la zona norte de la ciudad de Maracay, un grupo de ciudadanos recorrieron 5Km desde el Zoológico Las Delicias hasta la estación de Bomberos Forestales “Mayor Alirio Quintero”, con el propósito de conmemorar el Día Regional del Combatiente de Incendios Forestales. La iniciativa reunió a funcionarios de Protección Civil, Bomberos, Guardaparques, Bomberos, voluntariados ecologistas y senderistas.

Cada 28 de febrero la colectividad aragüeña se reúne para homenajear a un grupo de hombres que, dieron su vida por extinguir las llamas suscitadas en los terrenos de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), explanada perteneciente al Parque Henri Pittier, durante el año 1996.

El representante nacional de la cartera de Ecosocialismo, Freddy Náñez, se sumó a la iniciativa llena de compromiso con el medio ambiente y el loable trabajo de los conocidos “tragahumos”, asimismo, selló el impulso de la campaña de concientización, el fuego no es juego.

“Las brigadas de mugre de ese entonces sin ningún tipo de interés fueron directamente al corazón de las llamas a sofocarlas, para salvaguardar la biodiversidad de esta zona (…) se convirtió en tragedia porque lamentablemente no volvieron”, expreso el Ministro.

En reconocimiento a ese grupo de la Brigada Santa Eduvigis y todos los héroes anónimos de Venezuela, las autoridades y familiares presentes rindieron tributo frente al monumento de los caídos, con una oración, plantación de 10 árboles, palabras de gratitud, un minuto de sirenas y sobrevuelo del helicóptero Tigre 1.

“Tenemos una herencia, esa lección de valentía ha constituido una gran tradición en todo el estado de Aragua, que son los combatientes forestales, hombres y mujeres voluntarios, que están vigilantes para apagar las llamas”, afirmó Náñez.

LLAMADO A LA CONCIENCIA

Durante su intervención realizó un llamado a la conciencia y reflexión, pues más del 90% de los incendios forestales son provocados por el hombre, una amenaza constante al ecosistema y biodiversidad.

“Atravesamos un periodo seco agravado por el cambio climático y la contaminación, por eso enviamos un mensaje a unirse a la campaña el fuego no es juego (…) el ser humano aprendió a dominar la palabra y el fuego hace 300 mil años, hoy no se da cuenta que está quemando su propio hábitat y con ello destruye el futuro”, aseveró el Ministro de Ecosocialismo.

ANUNCIOS IMPORTANTES

En su visita al Parque Nacional Henri Pittier, Ñáñez propuso elevar el Día Regional del Combatiente de Incendios Forestales a una conmemoración nacional. “Ustedes merecen el reconocimiento de la nación”.

Del mismo modo, informó que, según lo establecido en la 6T del Plan de la Patria, Gran Misión Madre Tierra y el Plan Chuquisaca, inició la elaboración de herramientas para combatir incendios forestales, con sello venezolano.

El primer comandante del cuerpo de Bomberos y bomberas Forestales de Inparques, German Gutiérrez, explicó la funcionalidad de los instrumentos: “El gorgui permite hacer líneas de defensa y control, mientras que, el bastidor sirve para combatir el fuego de manera directa”.

CONTEXTO HISTÓRICO

Transcurría el año 1996 cuando ocho personas de la Brigada Santa Eduvigis se adentraron a la montaña con el propósito de cumplir sus labores, pero la dirección del viento sopló en su contra siendo arropados por la flama.

Ese hecho impidió el escape de Víctor Manuel Blanco, Antonio Villegas, Ángel García, Héctor Celis, Javier Páez, Gregorio, Javier Solís y Douglas Olivo Castillo, por los cortafuegos manuales debido a las graves heridas que sufrieron.

Sus nombres, al igual que el cientos de voluntarios, deben ser recordados en la historia del estado Aragua, incluso de Venezuela entera, pues sin importar el riesgo del caluroso verano, o las torrenciales lluvias del invierno, siempre están al pie de lucha para garantizar el bienestar de la madre Tierra.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA