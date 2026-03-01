Salud, cercanía y atención directa marcaron jornada en La Orquídea

La comuna Joana Sánchez Leales al 4F fue escenario de un operativo que integró especialidades médicas, misiones sociales y visitas domiciliarias, consolidando el trabajo conjunto entre gestión municipal y poder popular

En la comunidad de La Orquídea, específicamente en la comuna socioproductiva Joana Sánchez Leales al 4F, parroquia Pedro Arévalo Aponte del municipio Santiago Mariño, se llevó a cabo una jornada integral que favoreció de manera directa a más de 600 familias de los sectores La Orquídea y Brisas de Paya, como parte del despliegue articulado entre el Gobierno regional y municipal.

La actividad, que constituyó el octavo operativo desarrollado en la jurisdicción, integró servicios de medicina general, medicina interna, nutrición, vacunación, otorrinolaringología, dermatología y traumatología, entre otras especialidades.

Además, contempló atención casa a casa dirigida a personas encamadas, ciudadanos con discapacidad, adultos y adultas mayores, mujeres y jóvenes, en coordinación con las misiones y movimientos sociales.

El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, acompañó el despliegue recorriendo los espacios de atención y compartiendo con las familias, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de las políticas sociales en el territorio.

SALUD GARANTIZADA

En relación a este despliegue, la directora general de la alcaldía del municipio Santiago Mariño y responsable municipal de la Cuarta Transformación (4T), Claribel Lugo, destacó que la jornada no se limitó a la atención médica en puntos fijos, sino que priorizó el abordaje directo en los hogares.

“Hoy, en nombre de nuestra vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y de nuestro alcalde, Carlos Guzmán, estamos en nuestro octavo operativo integral, donde convergen todos los sectores, las misiones y movimientos sociales, atendiendo a más de 600 familias de La Orquídea y Brisas de Paya”, expresó.

Lugo subrayó que el equipo trabaja bajo la premisa de anticiparse a las necesidades comunitarias.

“Estamos tocando caso a caso, casa a casa, escuchando a nuestro pueblo, buscando los problemas, no esperando que los problemas vengan a nosotros”, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la gestión municipal junto al poder popular organizado.

Por su parte, Juana Corteza Muñoz López, habitante del sector Prados de Paya 2, cronista de la comuna, manifestó su agradecimiento por la atención recibida. Señaló que acudió a la jornada por presentar tensión alta y fue atendida de manera oportuna.

“Muy agradecida porque me atendieron diligentemente. Estas jornadas nos fortalecen como comunidad y nos permiten seguir adelante con fe y unión”, expresó, al tiempo que resaltó la organización de las siete comunidades que integran la comuna Joana Sánchez Leales al 4F.

La iniciativa, no solo atendió necesidades inmediatas, sino que consolidó un modelo de atención que prioriza la prevención, la cercanía y el acompañamiento permanente. Con el pueblo como protagonista, el municipio Santiago Mariño continúa avanzando en una agenda social que se construye desde las comunidades y para las comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA