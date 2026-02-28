Venezuela condena ataque militar contra Irán y llama a retomar la vía diplomática

CIUDAD MCY.- A través de un comunicado oficial, este sábado, el Gobierno Bolivariano de Venezuela condenó el ataque militar perpetrado contra la República Islámica de Irán, el cual ocasionó víctimas fatales entre civiles iraníes, entre las cuales figuran “estudiantes menores de edad de una escuela primaria”.

“Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”, expresa parte del texto del documento, divulgado por el canciller venezolano, Yván Gil, en sus redes sociales.

La posición venezolana destaca que el ataque militar se realizó, pese a que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso para resolver las disputas entre las naciones involucradas.

El comunicado llama urgentemente a la comunidad internacional y a los Estados involucrados a retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación.

A continuación, el texto del documento:

República Bolivariana de Venezuela

COMUNICADO

La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán, desencadenando en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán.

Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad.

Causa profunda consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas civiles inocentes, incluidas estudiantes menores de edad de una escuela primaria de dicho país.

La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso inquebrantable con la paz, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía y el derecho internacional, y hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a los Estados involucrados a retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación.

Caracas, 28 de febrero de 2026.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA