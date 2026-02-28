Masificación deportiva se consolida en Aragua

La jornada desarrollada en la cancha techada de “Carlos Escarra”, combinó disciplinas recreativas, diagnóstico de infraestructuras y censo organizativo, como parte del despliegue regional impulsado por la gobernadora, Joana Sánchez

CIUDAD MCY .- El plan deportivo comunal «nos vemos en tu zona» llegó al municipio Girardot con una amplia programación de disciplinas como ajedrez, tenis de mesa, voleibol y actividades de combate, consolidando una jornada que atendió de manera directa a la Ciudad Socialista Guasimal.

La actividad se desarrolló en la cancha techada de la Unidad Educativa Nacional “Carlos Escarra” de la comunidad antes mencionada, espacio que concentró a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en una agenda que se extendió durante todo el día, con una atención estimada de más de 500 personas en esta primera fase de despliegue comunitario.

La iniciativa se ejecuta siguiendo orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en articulación con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) y el Poder Popular organizado, como parte de una política de masificación deportiva que busca fortalecer la participación e inclusión en los 18 municipios de la entidad.

Durante la jornada, el director de Masificación del IRDA, Daniel Alfonso, explicó que el programa contempla su desarrollo progresivo en las 191 comunas y 50 parroquias del estado, con el propósito de garantizar acceso permanente a actividades físicas y recreativas. Destacó que el abordaje en Guasimal marca el punto de partida de una atención sostenida en el sector.

Asimismo, informó que en horas de la tarde se realizaría el diagnóstico técnico de ocho canchas deportivas ubicadas en el urbanismo, con el objetivo de establecer un plan de recuperación y rehabilitación por fases. Esta acción permitirá no solo optimizar la infraestructura existente, sino también, reorganizar los espacios para su uso eficiente y seguro.

De manera complementaria, Alfonso informó que se lleva a cabo un censo de entrenadores y un levantamiento de información de las organizaciones deportivas que hacen vida en la comunidad, a fin de brindar acompañamiento en materia de asesoría jurídica, organización y formación.

En este contexto, explicó que la próxima actividad será la instalación de un centro de actividad física en el sector, destinado a ampliar la oferta deportiva para toda la población.

El trabajo articulado con la sala de autogobierno y las estructuras del poder popular permitirá evaluar, en un lapso aproximado de tres meses, los avances en la consolidación de espacios y en la atención sistemática de la población infantil y juvenil, garantizando seguimiento permanente a esta política pública.

Con este despliegue en el urbanismo Guasimal, el plan «Nos Vemos en Tu Zona» consolida una ruta de atención progresiva que combina recreación, organización y recuperación de espacios, sentando bases firmes para una práctica deportiva constante y estructurada en la comunidad.

