Con éxito se realizó Primer Festival Llanero Infantil y Juvenil “Un Canto por la Paz y la Vida”

CIUDAD MCY- La Gran Base de Paz “Hugo Chávez”, en La Victoria, estado Aragua, fue escenario del Primer Festival Llanero Infantil y Juvenil Un Canto por la Paz y la Vida, con la participación de grandes nuevos talentos de la canta criolla.

Audrey Maldonado, coordinador de la GBP, destacó que mientras en el mundo, el imperio norteamericano fomenta la guerra, desde Venezuela se habla de paz, de alegría, cultura, amor y hermandad.

“Venezuela es esto, canto, alegría cultura pero sobre todo paz y hermandad. Gracias al apoyo de nuestro comisionado presidencial por la paz y la vida, Alexander “Mimou” Vargas, y al presidente Nicolás Maduro, se organizó este importante festival de música llanera, felices con la participación de niños, niñas, jóvenes desde los 6 hasta los 17 años, contamos con la presencia de los estados Yaracuy y Miranda, y por Aragua, además de Ribas como anfitrión, también hubo presencia de cantantes de Revenga, Sucre, Mario Briceño Iragorry y Santiago Mariño”, indicó Maldonado.

El jurado estuvo encabezado por el reconocido músico y compositor Aníbal Salas, quien felicitó a todos los participantes resaltando que la importancia de este tipo de festivales no es llevarse el primer lugar, sino ir ganando experiencia y mantener la constancia y disciplina.

NOTA DE PRENSA| FOTO CORTESÍA