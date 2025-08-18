Run se afianza en el mercado ferretero

*** Con más de 20 años en el país, la empresa de artículos ferreteros destaca por su calidad y resistencia en cada uno de sus más de mil 500 items ***

CIUDAD MCY.-Run, marca ferretera que ha crecido en el mercado venezolano ganándose el cariño y receptividad de los consumidores, por sus productos de la más alta calidad y durabilidad, actualmente cuenta con 16 líneas de manufacturas, lo que se traduce en más de mil 500 items en diversas áreas que brindan comodidad en cada una de sus tareas a desarrollar.

Génesis Castillo, gerente general de Run, comentó sobre sus productos más novedosos. “Son más de 16 líneas de fabricación, contamos con la línea de iluminación que es bastante amplia, línea de grifería, plomería, tecnología, discos de cortes, electrodos, herramientas eléctricas, inalámbricas y manuales, tenemos uno de los portafolios más extensos del mercado venezolano”, comentó Castillo.

Asimismo, expresó que, dentro de cada una de las líneas, aparte de tener los artículos tradicionales, también cuentan con artículos novedosos.

“En los tradicionales tenemos los discos de corte, que es un consumible con bastante rotación, también tenemos las líneas de iluminación, allí encontramos artículos tradicionales como la bombillería, que todos tenemos en nuestros hogares, pero también encontrarán lámparas novedosas, de hecho son en las exposiciones donde exhibimos nuestros productos más destacados”, aseveró la gerente de esta empresa venezolana.

Asimismo, Castillo destacó que la marca tiene la línea de iluminación más amplia de Venezuela.

Debido a las necesidades de los consumidores, la empresa se ha encargado de satisfacer la demanda del pueblo venezolano con sus productos novedosos y resistentes, siendo este el motivo del crecimiento marca.

EVENTOS Y MARKETING

Run es una empresa que le apuesta a los eventos para promocionar sus productos más novedosos, lo que permite a los consumidores palpar de primera mano la calidad y durabilidad de sus artículos.

“Nos encargamos de explotar el marketing no solamente a nivel digital, sino también nos encanta desarrollar proyectos en pisos de ventas, con todos nuestros clientes y aliados comerciales; a su vez, nos encargamos de trasladar esta variedad de artículos a los diferentes estados a través de distintas organizaciones que, en este caso, son las llamadas exposiciones”, señaló Castillo.

Resaltó que se encuentran activos exhibiendo sus productos durante todo el año: “con la cámara ferretera, vamos a participar a finales de septiembre en el Centro Comercial Líder, en Caracas, y también vamos a participar en Araure, Portuguesa, con la expo ferretería y construcción a mediados del mes de septiembre”.

Para 2026 estarán presentes en diferentes eventos que se desarrollarán en los estados Zulia, Barquisimeto y Anzoátegui, con el objetivo de impulsar mercancía novedosa y apoyar a los aliados comerciales

Finalmente, Castillo instó a todas las personas para que se acerquen a las diversas exposiciones ferreteras que se realizan en el país y comprueben la resistencia y calidad de sus artículos que han liderado el mercado durante más de 20 años.

ANAÍS RONDON | FOTO CORTESÍA