Revenga celebró la Misa del Deporte 2026

CIUDAD MCY.- En los espacios de la Iglesia «Nuestra Señora del Buen Consejo», se celebró la tradicional Misa del Deporte 2026, actividad que reunió a atletas de distintas disciplinas, entrenadores, representantes, concejales y concejalas, directores de la Alcaldía y autoridades municipales.

La ceremonia fue un espacio de encuentro y reflexión en el que se reconoció el esfuerzo, la disciplina y la constancia de quienes día a día impulsan la práctica deportiva en el municipio. La presencia de atletas de diversas categorías reafirmó el compromiso de Revenga con la masificación del deporte, como herramienta fundamental para la integración comunitaria, la formación de valores y el fortalecimiento de la juventud.

Zuleima Márquez, directora de Deporte del municipio, manifestó: “la celebración de esta misa también sirvió como espacio para reafirmar el compromiso de las autoridades municipales con el impulso de políticas que fortalezcan la práctica deportiva en todos los sectores”.

De esta manera, el municipio Revenga continúa promoviendo el deporte en todas sus áreas como motor de bienestar social, consolidando espacios que fomentan la participación, la salud y la formación de atletas en la jurisdicción

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA | FOTOS: ALCALDÍA DE REVENGA