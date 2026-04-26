Concurso +Venezolano promueve el talento nacional en la creación de guiones

CIUDAD MCY.- El concurso +Venezolano, una iniciativa de la escuela de +Cine Venezuela en conjunto con Nanaka Producciones y Barquicinema, convocó a creadores a realizar un guión de máximo un minuto, en el cual narran una historia que representa al venezolano de forma positiva.

Edsel Sierralta, director de Barquicinema y parte del equipo promotor de la referida escuela de cine, señaló que «la idea era que escribieran venezolanos sobre su país, sin importar en que parte del mundo estén».

Explicó que durante las postulaciones recibieron más de 60 guiones, de los cuales, el ganador tendrá la oportunidad de producir un cortometraje. La producción del corto se realizará desde junio hasta diciembre del presente año, donde el proceso consistirá en la escritura y creación de la obra, hasta la distribución y exhibición de la misma.

Sierralta manifestó que «el ganador va a poder presentar tu cortometraje en las salas del cine» para promover el talento nacional del cine venezolano, con un poder creativo desde los jóvenes «porque venimos con bastante ímpetu y ganas de hacer cine con lo que tenemos en nuestras manos» puntualizó.

FUENTE EL FOCO

FOTO: CORTESÍA