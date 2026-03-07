Construyen mausoleo en honor a los caídos del 3E en Cementerio del Sur

CIUDAD MCY.- En los espacios del Cementerio del Sur ubicado en la ciudad capital, se llevó a cabo la construcción de una obra que rinde tributo a los caídos el 3 de enero, en el ataque ejercido por fuerzas estadounidenses en el país.

La escultura contempla un ángel sosteniendo en sus brazos un cuerpo, así como los nombres de quienes fallecieron defendiendo la Patria, recuerda a los mártires de esa madrugada. La información la dio a conocer el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, a través de sus redes sociales quien detalló que la obra «busca transformar el luto en una experiencia de elevación» dijo.

Calificó el mausoleo como un ecosistema de paz diseñado bajo la premisa de la continuidad histórica. La intención arquitectónica fue capturar el instante en que los ángeles descienden a rescatar a sus soldados para escoltarlos al cielo.

Todo el proyecto se articula alrededor de una ceiba, que actúa como el tótem central y protagonista del espacio, conectando la tierra con lo alto. En los muros, la figura de un ángel se funde con la estructura, integrando un pebetero que simboliza la llama eterna de la memoria.

