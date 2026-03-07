Continúa proceso de recepción y revisión de postulaciones para cargos del Poder Ciudadano

CIUDAD MCY.- El Comité de Evaluación de Postulaciones para el Poder Ciudadano avanza en el proceso de recepción y revisión de aspirantes a los cargos de defensor del pueblo y fiscal general de la República, informó el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira).

En tal sentido, el diputado, quien preside el Comité de Evaluación de Postulaciones para el Poder Ciudadano, señaló que la instancia sigue, al pie de la letra, el proceso establecido en el cronograma de trabajo que se trazó.

Explicó que el próximo lunes, 9 de marzo, cierra el proceso de recepción de postulaciones. En caso de existir alguna solicitud de prórroga, dijo que será evaluada por el comité.

«La fase de evaluación y postulación se articula de acuerdo con lo que establece el reglamento, y comprende la recepción de credenciales, revisión y verificación de los requisitos exigidos, entre otros que contempla el proceso», indicó Alessandrello.

Es de destacar que el proceso se encuentra en el lapso previsto, de 30 días. Cumplido este periodo, el comité presentará ante la Plenaria de la AN el listado de elegibles que cumplieron con las exigencias legales.

Cabe recordar que la AN designó el Comité de Evaluación de Postulaciones para escoger los cargos requeridos por el Poder Ciudadano, el pasado 25 de febrero, tras la renuncia de los titulares del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

FUENTE GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA