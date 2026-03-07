Este sábado se espera poca nubosidad en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Este sábado predominan condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del país, se prevé un cielo con poca nubosidad a despejado durante la mayor parte del período.

Asimismo, a primeras horas de la mañana se estiman mantos nubosos en zonas de Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, sur de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), luego del mediodía y al final de la tarde, comenzarán a formarse zonas nubladas con posibles chubascos dispersos y eventual actividad eléctrica en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

En lo que respecta a Miranda, Distrito Capital y La Guaira se mantendrá un cielo despejado durante la mayor parte del día, con intervalos nublados, algunos asociados a precipitaciones dispersas al este y en zonas altas de Miranda, con mayor probabilidad a primeras horas de la mañana y la noche.

INAMEH

FOTO: REFERENCIAL