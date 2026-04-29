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Hidroven optimizó red de aguas servidas del urbanismo BAEL en Libertador

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PorBeatriz Guilarte

Abr 29, 2026

La participación protagónica del Pueblo fue clave para la ejecución de este proyecto ganador de la Consulta Popular Nacional

CIUDAD MCY.- El equipo multidisciplinario del agua, cumpliendo directrices del Gobierno Bolivariano, ejecutó la construcción de 32 metros de colector en el sector F de la urbanización Base Aérea El Libertador (BAEL), ubicada en la parroquia San Martín de Porres, municipio Libertador del estado Aragua, con el propósito de mejorar el servicio de saneamiento a 300 familias de la zona.

Las labores desarrolladas en la calle 3 consistieron en la instalación de aproximadamente 5 colectores de aguas servidas de 12 pulgadas de diámetro, que se conectaron a la red de descarga principal, a fin de optimizar el funcionamiento de la red de recolección.

Este trabajo es el resultado del Poder Popular organizado, que desde asambleas comunitarias dieron prioridad a este proyecto. La jefa de comunidad, Alba Ramírez, declaró que, «estamos felices y contentos porque esto demuestra democracia directa, que decide y fiscaliza. Agradecemos al Ministerio del Poder Popular de las Aguas por todo el apoyo».

Las políticas públicas creadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro y materializadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, garantizan la articulación perfecta entre las instituciones y las comunidades, demostrando compromiso con el bienestar de todos y todas.

PRENSA MINISTERIO DE LAS AGUAS

FOTO : CORTESÍA

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Por Beatriz Guilarte

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