Hidroven optimizó red de aguas servidas del urbanismo BAEL en Libertador

La participación protagónica del Pueblo fue clave para la ejecución de este proyecto ganador de la Consulta Popular Nacional

CIUDAD MCY.- El equipo multidisciplinario del agua, cumpliendo directrices del Gobierno Bolivariano, ejecutó la construcción de 32 metros de colector en el sector F de la urbanización Base Aérea El Libertador (BAEL), ubicada en la parroquia San Martín de Porres, municipio Libertador del estado Aragua, con el propósito de mejorar el servicio de saneamiento a 300 familias de la zona.

Las labores desarrolladas en la calle 3 consistieron en la instalación de aproximadamente 5 colectores de aguas servidas de 12 pulgadas de diámetro, que se conectaron a la red de descarga principal, a fin de optimizar el funcionamiento de la red de recolección.

Este trabajo es el resultado del Poder Popular organizado, que desde asambleas comunitarias dieron prioridad a este proyecto. La jefa de comunidad, Alba Ramírez, declaró que, «estamos felices y contentos porque esto demuestra democracia directa, que decide y fiscaliza. Agradecemos al Ministerio del Poder Popular de las Aguas por todo el apoyo».

Las políticas públicas creadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro y materializadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, garantizan la articulación perfecta entre las instituciones y las comunidades, demostrando compromiso con el bienestar de todos y todas.

PRENSA MINISTERIO DE LAS AGUAS

FOTO : CORTESÍA