CR7 cada vez más cerca de los 1.000 goles

El astro portugués dejó este sábado doblete para su equipo en Arabia Saudita y llegó a las 956 dianas marcadas

CIUDAD MCY.-Tal parece que Cristiano Ronaldo continúa desafiando el paso del tiempo y, a escasas semanas de celebrar su cumpleaños 41, ya se encuentra a solo 44 goles de alcanzar la histórica cifra de los 1,000 tantos oficiales.

Esto marcaría un hito sin precedentes en el balompié mundial. Actualmente, su registro personal asciende a 956 dianas, tras marcar un doblete este sábado con su equipo Al-Nasrr.

Los tantos del astro se encuentran repartidos en 156 goles con la selección nacional de Portugal y 40 festejos en lo que transcurre de este 2025.

Su cuenta total se encuentra desglosada por equipo de la siguiente manera:

Real Madrid: 450 goles

Manchester United: 145 goles

Selección de Portugal: 143 goles (a Octubre 2025)

Juventus: 101 goles

Al-Nassr: Más de 100 goles

(recientemente alcanzó los 104)

Con esta nueva diana, Cristiano Ronaldo alcanza las cuatro decenas de goles en el presente año y acorta distancias hacia la mítica meta de los cuatro dígitos en su trayectoria profesional.

Tras el encuentro, el atacante utilizó su perfil oficial en la plataforma X para enviar un mensaje motivacional a su vasta comunidad de seguidores, subrayando que la constancia y el esfuerzo diario constituyen la única vía para alcanzar la gloria deportiva.

La vigencia del veterano delantero resulta asombrosa, pues con este desempeño ha logrado superar la barrera de los 40 goles anuales en catorce temporadas distintas a lo largo de su trayectoria.

Esta regularidad lo mantiene como la pieza central de su equipo y como un fenómeno estadístico que parece no tener techo a pesar de su veteranía.

