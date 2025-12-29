Navegantes del Magallanes perdería a Ricardo Sánchez

Ciudad MCY.-Ricardo Sánchez es una fuerte opción para quedarse con el premio al Pitcher del Año en la LVBP 2025-26, pero, aparentemente, le dará una mala noticia a los Navegantes del Magallanes de cara a la postemporada.

Y es que el lanzador zurdo se bajaría del barco para lo que venga, comodín o Round Robin, de acuerdo con el propio mánager Yadier Molina, justo antes del duelo en el parque de la UCV del viernes frente a los Tiburones de La Guaira, que abrió el propio Sánchez.

De acuerdo con un reporte del periodista Guillermo Arcay, la razón de la salida del serpentinero es que firmó un contrato en una liga de Asia. No obstante, todavía se desconoce en qué circuito (Japón, Corea del Sur y Taiwán como posibles destinos) selló el vínculo.

Ricardo Sánchez ganó el duelo en la capital el viernes, pese a salir tras 5.1 innings lanzados y apuntarse su quinta victoria de la temporada, al terminar la fase regular como líder en dicho departamento. Además, también culminó la primera ronda como líder en efectividad (3.04) y entradas lanzadas (68.0), dejando 58 ponches y 23 bases por bolas en 13 salidas, todas como abridor.

Esta baja de Sánchez para el Magallanes se une a la de Bryan Mata, otro de los principales candidatos a Pitcher del Año, y ambas causan dudas en la rotación filibustera, que tendrá al veterano con experiencia en MLB Esmil Rogers, pero posiblemente sin José Suárez, la duda de Yohander Méndez, la irregularidad de Junior Guerra y la incógnita de Emmanuel De Jesús.

Fuente: Líder | FOTO CORTESÍA