Aragüeños en una sola voz marcharon por la paz y la soberanía de Venezuela 

***Las movilizaciónes de marcha, caravanas y pinta de murales fue un acto de un pueblo digno, soberano y en paz , que defiende al presidente Nicolás Maduro y a la paz de la nación, de los ataques del gobierno estadounidense***

CIUDAD MCY.-Con entusiasmo y alegría el pueblo unido de Aragua se movilizó en una sola voz para expresar su rotundo respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la defensa de la paz en el país, enviando un mensaje al Gobierno norteamericano de que «Venezuela es un territorio de paz y no de guerra».

Al llamado de unión las autoridades locales se sumaron y acompañaron a la multitud destacando el carácter pacífico y democratico de la convocatoria.

La significativa movilización se llevó a cabo en diversos municipios de la entidad, donde los aragüeños con pancartas y consignas expresando su rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera y reafirmando su compromiso en defender el pueblo de Bolívar y Chávez.

La jornada se caracterizó por un ambiente festivo y combativo en el que los ciudadanos alzaron su voz a favor de la paz y en contra de las por el imperialismo norteamericano.

CARAVANA DE PAZ MOTORIZADA

La voz de los aragüeños hizo eco en cada rincón que de manera simultánea una multitudinaria caravana de motorizados recorrió las principales arterias viales del estado, sumándose a la manifestación de fervor revolucionario.

Los motorizados se desplazaron por los municipios contagiando de energía, paz y revolución a los demás ciudadanos, consolidando la jornada como una poderosa muestra de voluntad del pueblo aragüeño.

De esta manera los manifestantes reafirmaron su compromiso de mantenerse movilizados y en alerta para defender la revolución bolivariana y garantizar un futuro de paz y prosperidad para Venezuela, dejando claro que Aragua es territorio de ciudadanos valiente.

MURALES HABLAN POR SI SOLO

El mensaje de los aragüeños quedó plasmado en diversos murales que reflejan las vibrantes y heroicas frases, «Yo Me Alistó Al Tricolor», «Venezuela no es una amenaza, es una esperanza».

Los simpatizantes con está actividad de murales demuestran que no solo son un pueblo que marcha, sino que también son un pueblo que marca su territorio y está listo para defenderlo.

Finalmente los actos de marchas, caravanas y murales fue un acto de un pueblo aragüeño que está resteado en defender su paz y al presidente Nicolás Maduro de ataques extranjeros.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESÍA