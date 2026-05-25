Cuerpos de seguridad desplegaron operativo preventivo en el municipio Tovar

CIUDAD MCY.- Luego de una reunión estratégica sostenida entre autoridades municipales y organismos de seguridad, se llevó a cabo un despliegue preventivo en distintos sectores del municipio Tovar con el objetivo de fortalecer la tranquilidad y el resguardo de las comunidades.

El operativo fue encabezado por el alcalde Maximiliano Suárez, junto al director de Seguridad Ciudadana, José Aguirre, contando con la participación de la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado Bolivariano de Aragua, Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, CICPC y el Cuerpo de Bomberos.

Estas acciones forman parte de las orientaciones impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez enfocadas en reforzar la prevención, la convivencia ciudadana y la presencia de los organismos de seguridad en el territorio.

Durante el despliegue se realizaron recorridos y puntos de atención en diferentes zonas del municipio, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por la paz y la seguridad de las familias tovareñas.

PRENSA ALCADÍA DE TOVAR

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