Juventud emprendedora protagonizará nueva etapa de la Plaza Bicentenaria

La rehabilitación de histórico recinto contempla 13 locales para emprendedores aragüeños, áreas gastronómicas, servicios odontológicos y oftalmológicos, espacios recreativos y capacidad para más de 400 vehículos, integrando actividad económica, cultura y encuentro familiar en el centro de Maracay

CIUDAD MCY.- La Plaza Bicentenaria de Maracay redefine su dinámica urbana con la recuperación de áreas comerciales, espacios recreativos y servicios orientados a jóvenes emprendedores, familias y visitantes del centro de la ciudad.

La jornada de inspección de los trabajos fue encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al coordinador regional del plan nacional Emprender Juntos, Luis Romero, y el secretario de Juventud, Manuel López, en el marco del primer año de gestión regional.

Durante el recorrido, Sánchez explicó que la rehabilitación contempla 13 locales comerciales y la recuperación integral de la infraestructura de la plaza, la cual según indicó permaneció durante años sin mantenimiento. Señaló además que el espacio busca consolidarse como un punto de encuentro para el desarrollo económico, cultural y recreativo de la capital aragüeña.

“Esta nueva zona de la Aragüeñidad va a resaltar no solamente el motor emprendimiento, sino la cultura, el encuentro de la familia y el deporte”, expresó.

IMPULSO ECONÓMICO Y ATENCIÓN SOCIAL

La Plaza Bicentenaria integrará emprendimientos registrados al plan Emprender Juntos, con financiamiento dirigido a jóvenes de hasta 35 años en distintas áreas productivas.

La máxima autoridad regional detalló que previamente se realizó un proceso de caracterización y evaluación de los participantes, priorizando a emprendedores que ya mantienen actividad económica estable, aunque aclaró que también se abrirán oportunidades para quienes deseen iniciar nuevos proyectos mediante el sistema de registro habilitado en la entidad.

Entre las iniciativas que funcionarán en el recinto se encuentran propuestas gastronómicas, floristerías, repostería, heladerías, cafeterías y una zona gamer, además de servicios orientados al bienestar de la población, como atención odontológica y oftalmológica.

“Es extraordinario lo que se va a ver en el estado Aragua, específicamente aquí en la Gran Maracay”, afirmó Sánchez al referirse a la variedad de actividades y servicios previstos para el lugar.

DESCONGESTIÓN Y NUEVO ENCUENTRO URBANO

El proyecto contempla además un estacionamiento con capacidad para más de 400 vehículos, infraestructura que contribuirá al descongestionamiento del centro de Maracay y fortalecerá el corredor cultural, histórico y religioso impulsado por el Gobierno Bolivariano.

“Esto va a significar el desahogo de las diferentes avenidas de la Gran Maracay”, sostuvo Sánchez durante el recorrido por las instalaciones.

Las autoridades regionales estiman que la inauguración oficial de la renovada Plaza Bicentenaria se concrete el próximo mes de junio, una vez culminen los últimos detalles operativos y de acondicionamiento de los espacios.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA