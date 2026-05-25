Hospital Central de Maracay amplía capacidad del área neonatal

Cinco nuevas incubadoras fueron incorporadas al servicio de Neonatología, alcanzando un total de 10 equipos para la atención de bebés en el recinto hospitalario

CIUDAD MCY.- La atención de los recién nacidos en el Hospital Central de Maracay (HCM) sumó nuevos recursos con la incorporación de cinco incubadoras en el área de Neonatología, alcanzando un total de 10 equipos destinados a robustecer la capacidad de respuesta médica para bebés en condición crítica dentro del principal centro asistencial de Aragua.

La entrega estuvo encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien recorrió el piso cuatro del hospital junto al equipo multidisciplinario de salud y autoridades médicas del servicio, destacando que las acciones forman parte del proceso de recuperación y fortalecimiento de la red pública sanitaria en el estado.

“Nos encontramos en el Hospital Central de Maracay cumpliendo con el petitorio de nuestra gente y es sin duda alguna seguir fortaleciendo la red de salud pública de nuestro estado”, expresó la máxima autoridad regional.

Sánchez agradeció el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, al tiempo que resaltó los trabajos ejecutados durante el último año en distintas áreas del HCM.

Asimismo, recordó que recientemente fueron rehabilitadas las áreas de emergencia y nueve quirófanos del centro asistencial, además de señalar que el hospital cuenta con más de 50 especialidades médicas y más de 20 programas de postgrado, consolidándose como referencia sanitaria y académica en Aragua.

“La rehabilitación integral del piso cuatro comprende lo que significa el nacimiento y la natalidad”, afirmó durante el recorrido por el área neonatal.

RECUPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

Por su parte, la jefa del servicio de Neonatología, doctora Aracelys Villalobos, destacó que la incorporación de incubadoras y los trabajos de recuperación representan un avance significativo para la atención especializada de recién nacidos.

“Estamos haciendo un futuro, estamos creando futuro”, expresó la especialista, quien agradeció las mejoras ejecutadas dentro del área.

Villalobos detalló que el servicio recibió labores de pintura y climatización, además de la instalación de unidades de aire acondicionado de cinco toneladas y equipamiento destinado a la atención de neonatos.

Indicó además que estas adecuaciones permitirán fortalecer el postgrado de Neonatología y optimizar las condiciones de atención médica para los más vulnerables que ingresan al principal centro de salud de la entidad aragüeña.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA