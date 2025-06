Cultura Viva: una ventana de expresión cultural para los aragüeños

*** Esta significativa capsula ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Periodismo Cultural, enalteciendo el trabajo de más de un año de estos profesionales ***

CIUDAD MCY.-Con la intención de resaltar el valor de la cultura aragüeña y fomentar un sentido de pertenencia entre los venezolanos nació la capsula televisiva «Cultura Viva» en el principal canal del estado, Telearagua, que luego de cumplir un año desde que salió al aire, ha sido reconocida con una mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría de Periodismo Cultural.

Este es un logro que ha llenado de mucho orgullo a sus creadores, los miembros del departamento de producción del canal de televisión, quienes a través de la voz de la productora general de este proyecto, Viviana Arcila, dejaron en claro lo que significa este premio y este programa que les ha permitido ser los portavoces de las diversas manifestaciones culturales de la entidad y de aquellos que las preservan.

Arcila relató que recibir el reconocimiento fue una grata sorpresa y un reflejo del arduo trabajo del equipo, e invitó a todos los ciudadanos a sentirse orgullosos de quienes son y a enfocarse en lo positivo que hay para mostrar de cada rincón de Aragua, pues cada municipio, y sus pueblos, o comunidades tienen algo maravilloso que contar.

Es por ello que a lo largo de un año desde que nació la capsula, específicamente el 19 de abril del año 2024, gracias a otra capsula llamada “Sabores Nuestros”, han recorrido gran parte del territorio para explorar, conocer, ver y escuchar todo lo que envuelve y compone las tradiciones más populares, como por ejemplo la peregrinación de la Cruz de Mayo del municipio de Santiago Mariño.

Otros de las tradiciones en las que pudieron ahondar fueron Los Gorilas de San Mateo, una comparsa que tiene 80 años de tradición, los carnavales de la Colonia Tovar, en la que se vivieron 3 manifestaciones, Los Jockilis, El Gorila y Las Brujas, y se pudieron apreciar, como el encuentro de las burras y las burriquitas de San Cansimiro, donde miles de burras de todo el país viajan hasta el sur de Aragua.

Recientemente, una de sus producciones fue en Ocumare de la Costa, donde grabaron al San Juan ocumareño, una tradición que tiene mucha influencia en el estado porque tiene las raíces en la cultura afro descendiente, y que prontamente se estará estrenando.

Este gran equipo está compuesto por productores, camarógrafos, editores, diseño de fotografía, asistencia de producción y en general todos se ayudan entre sí en pro de los mejores resultados.

Arcila comentó que debido a que les sobraba material de su otra capsula, crearon esta porque “habían cosas que merecían ser contadas”, y así buscaron la forma de crear este concepto narrado por los mismos cultores.

La productora general aseguró que la inspiración de todos radica principalmente saber que Aragua tiene tantas potencialidades, no nada más en lo turístico, no nada más en la parte productiva, sino en la “mayor” riqueza que es su cultura, que no es más que la fe, la historia y todo lo que comprende el diario vivir de los pueblos.

Finalmente, destacó que ha sido una grata sorpresa recibir el reconocimiento puesto este significa que todo el esfuerzo de un grupo consolidado ha valido completamente la pena, ya que pensaron en todas aquellas personas que también formaron parte del arduo trabajo de contar las historias a través de las pantallas.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA