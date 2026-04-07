Cumbre regional Marcha para Jesús Aragua acreditará a sus coordinadores

CIUDAD MCY.- Este próximo sábado 11 de abril se llevará a cabo la primera reunión en la que se acreditarán los coordinadores de los 18 municipios y las 50 parroquias previo a lo que será la gran Marcha Para Jesús Aragua.

Efraín Lara, coordinador regional de Marcha Para Jesús, comentó que la actividad iniciará a las 9 de la mañana en San Mateo municipio Bolívar. “Contaremos con la presencia del apóstol Hugo Díaz, que es el presidente de Marcha Para Jesús y toda la comitiva nacional, estaremos acreditando a los coordinadores que llevaran la responsabilidad de organizar a su parroquia para la actividad regional que será el próximo 1ero de agosto”.

De igual manera recordó que “tenemos un decreto nacional que nos avala como patrimonio cultural inmaterial de la nación, para poder realizar la marcha. Este año nos daremos cita el sábado primero de agosto donde los esperamos a todos para que reciban su bendición”.

Lara declaró que, “en la marcha tendremos distintas actividades para toda la familia, también contaremos con puntos de hidratación, para los mas pequeños tendremos pinta carita, colchones inflables, contaremos con la red evangelística y finalizaremos con un concierto espectacular, tendremos sorpresas para ustedes como artistas internacionales así que estén pendientes en las redes sociales”.

El año pasado, se realizó la marcha global donde 30 países participaron en la actividad. En este sentido, Enfraín Lara dijo, “este año, La Marcha Para Jesús se estará ejecutando en 50 naciones de manera consecutiva y esperemos que se unan más países”.

Asimismo, destacó que otros países han optado por el modelo de marcha que se realiza en Venezuela. “Varias naciones adoptaron a seguir el modelo de marcha de Venezuela, ya que se nos fue entregada la dirección de la presidencia de Marcha Para Jesús a nivel global y esto nos hace sentir orgullosos”.

“La invitación es para que todas las personas participen y se unan a todas las actividades que se estarán realizando durante el año y reciban su bendición, no importa a que iglesia pertenezcas o si no perteneces a ninguna, te estaremos esperando con los brazos abiertos”, resaltó Lara.

ANAIS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA