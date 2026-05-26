Presidenta (E) instruye que Misión Venezuela Bella atienda la recuperación de universidades

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó este lunes que la Misión Venezuela Bella atienda la recuperación de las universidades en el país, en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

“Yo también le he dicho a la profesora Ana María que quería crear un fondo para que la Misión Venezuela Bella atienda directamente la recuperación de las universidades, en un proceso muy similar a como se ha venido haciendo en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y que podamos acometer en el resto del país”, dijo.

Tras liderar, a través de un pase satelital, la activación de una Unidad de Robótica con Quirófano Automatizado y una nueva Unidad de Cirugía Plástica Reconstructiva para Pacientes Oncológicos Post-operados en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC), la Jefa de Estado Encargada indicó que el Gobierno Bolivariano está haciendo un esfuerzo en la recuperación de centros de salud y otros tipos de infraestructuras de alto impacto social, en procura del bienestar y la felicidad del Pueblo.

Como parte de ello, y debido a los resultados generados tras las adecuaciones llevadas a cabo en la UCV, propuso que esta iniciativa se extienda para fortalecer los espacios de formación universitaria, agregando que “el camino es el trabajo… esperanzado en el futuro compartido y en el bien común para nuestra amada Venezuela”.

Por último, aprovechó para recordar que el portal Venezuela Renace ha registrado la voluntad de 41 mil jóvenes, de los cuales el 75% ha expresado su deseo de emprender, mientras que el otro 25% de jóvenes profesionales desea insertarse en proyectos.

Agregó que “los jóvenes que se gradúen en nuestras universidades, que están en este proceso de formación, también deben involucrarse, incorporarse y ser empleados en estas nuevas inversiones, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo nacional”.

VENEZUELA ACELERA CIRUGÍAS ESPECIALIZADAS

Con mil 610 casos atendidos y la colocación de 538 marcapasos, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, presentó a la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, un balance positivo del Plan Salud y Vida 2026, destacando el cumplimiento significativo en procedimientos de hemodinamia.

Estos resultados se suman a las más de 20 mil 366 cirugías de baja complejidad realizadas, demostrando la capacidad de respuesta y la eficiencia del Gobierno Nacional en la atención de los pacientes que requieren intervenciones especializadas en todo el territorio.

En materia de atención quirúrgica, el balance presentado también refleja un avance acelerado junto al sector privado. «Son más de 1 mil 955 intervenciones quirúrgicas que se han hecho hasta el momento, a través de la alianza con el sector privado», precisó el Ministro de Salud.

Finalmente, el Ministro Alvarado subrayó que estos logros se han visto fortalecidos por un proceso sostenido de distribución de medicamentos, el cual ha sido reforzado intensamente durante los últimos tres meses.

UCV RETOMÓ GESTIÓN ZONA RENTAL

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que la Universidad Central de Venezuela (UCV) recupera la administración de la Zona Rental y detalló que los fondos percibidos serán invertidos en el área de investigación.

“A partir del 1º de junio, la Universidad Central de Venezuela pasa a recuperar nuevamente los alquileres de la Zona Rental, pasa a recuperar la administración de estos espacios, de estas instalaciones y los emolumentos que de allí se deriven, será para la investigación, al fondo de investigación de los profesores universitarios”, sostuvo.

Por su parte, la titular de la cartera para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, indicó que esta medida es producto del diálogo activo que mantiene con las casas de estudio como prioridad de su gestión, no solo con la UCV sino con el resto de las instituciones del sector.

«Cuando fuimos al Consejo Universitario, la principal petición de ese Consejo fue el tema del rescate de la Zona Rental (…) Entonces ahora van a poder recibir esos recursos, y además poder financiar las investigaciones desde el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico”, precisó la ministra.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA