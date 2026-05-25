Inaugurada nueva intersección vial en la Av. Universidad del municipio MBI

La obra contempla iluminación LED, demarcación, señalización y mejoras de movilidad en una de las principales conexiones entre Maracay y las Costas de Aragua

CIUDAD MCY.- Con un conteo regresivo y el encendido oficial de los nuevos semáforos, fue inaugurada la intersección vial de la avenida Universidad, en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), como parte de los trabajos de rehabilitación ejecutados en esta importante arteria que conecta a Maracay con el municipio Mario Briceño Iragorry y las costas de la entidad.

La actividad estuvo encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; el alcalde Brullerby Suárez; autoridades regionales y miembros del Poder Popular. En el lugar, la máxima autoridad regional compartió con los presentes resaltando la importancia de estos trabajos en el municipio.

En relación a la obra, la Gobernadora informó que esta rehabilitación, enmarcada en el primer año de gestión, incluyó la instalación de semáforos inteligentes, sustitución de más 260 luminarias LED, demarcación vial, pintura de 20 kilómetros de brocales, rehabilitación de paradas de transporte, construcción de retornos y adecuación de un paso caracol para personas con discapacidad, con el propósito de optimizar la movilidad y reducir riesgos de accidentes en una zona de alta circulación vehicular y peatonal.

“Hoy estamos acá haciendo la entrega de una intersección vial que forma parte de la segunda transformación en el plan de la Aragüeñidad”, expresó.

Asimismo, informó que el plan de rehabilitación vial en el municipio contempla la colocación de 10 mil toneladas de asfalto, trabajos de impermeabilización en bloques residenciales y mejoras en servicios públicos.

INTERSECCIÓN PARA REDUCIR ACCIDENTES

Por su parte, el alcalde Brullerby Suárez aseguró que la nueva infraestructura busca disminuir la incidencia de accidentes registrados históricamente en ese tramo de la avenida Universidad, específicamente entre el Seguro Social y el Coliseo de El Limón.

“Varios motorizados y transeúntes sufrieron accidentes en este punto. Hoy estamos humanizando esta avenida para garantizar seguridad a quienes transitan por aquí”, señaló.

Suárez indicó que el proyecto fue desarrollado junto al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), el Ministerio de Obras Públicas y organismos regionales de infraestructura y servicios públicos.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA GBA