Cumbre Social de los Pueblos inicia en Colombia

CUIDAD MCY.-En los espacios del hotel Irotama de Santa Marta, Colombia, se inaugurará este sábado la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, la cual tiene como objetivo fortalecer el diálogo entre la sociedad civil de la región para abordar desafíos comunes como la migración.

Esta reunión forma parte de las actividades que anteceden a la IV Cumbre entre Celac y la Unión Europea (UE) que comenzará este domingo también en Colombia.

La convocatoria a la Cumbre Social, a la que asistirán la representantes de los países del área, buscará realizar aportes a la construcción de la paz, la democracia y la unión regional, en el marco de la necesidad histórica que atraviesa Colombia y el continente de defender la región como una Zona de Paz.

Asimismo, los organizadores destacaron que la reunión también dará seguimiento a las convocatorias anteriores, que persiguen la promoción de “mayores niveles de participación e incidencia política en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como mecanismo institucional de los Estado».

Además, esperan construir una agenda conjunta de las organizaciones y movimientos sociales como contribución al proceso de integración de los países y pueblos de América Latina y el Caribe, así como también definir de rutas de diálogo y trabajo conjunto entre los movimientos y organizaciones sociales y los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Para ello, se establecerán mesas de trabajo que tratarán sobre los siguientes ejes: la zona de paz, trabajo, migraciones y derecho, reforma agraria integral, popular, soberanía alimentaria, justicia ambiental, lucha contra la crisis climática, soberanía energética para la Integración, lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales, entre otros.

