Danzas Venezuela celebra 76 años con la gala “Venezuela Danza y Fuerza”

Mar 11, 2026

CIUDAD MCY.- La cultura venezolana se viste de gala para celebrar el 76 aniversario de la compañía Danzas Venezuela, agrupación que bajo la dirección de la reconocida maestra Yolanda Moreno mantiene su legado como referente del arte nacional y cuya celebración oficial se materializará a través del espectáculo titulado “Venezuela Danza y Fuerza”, una propuesta coreográfica que busca proyectar la vitalidad y el acervo tradicional del país en un escenario de alto prestigio.

La cita para este encuentro cultural tendrá lugar en el Teatro del Instituto para Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret), de El Paraíso, en Caracas, durante un fin de semana dedicado por entero a la expresión folclórica y el movimiento.

Los organizadores del evento detallaron que las funciones están programadas para el sábado 14 de marzo a las 4:00 p. m. y el domingo 15 de marzo a las 3:00 p. m., lo que permitirá que el público caraqueño disfrute de una exhibición de alto nivel técnico.

