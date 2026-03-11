Casa de la Cultura «Poeta Pedro Rafael Buznego»: 52 años de tradición artística y formación comunitaria

CIUDAD MCY.- La Casa de la Cultura «Poeta Pedro Rafael Buznego», ubicada en El Consejo, municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, continúa consolidándose como un espacio emblemático para la promoción de la identidad cultural y el desarrollo artístico de la comunidad.

Fundada en 1974, esta institución suma más de cinco décadas de historia y compromiso con la formación de generaciones de consejeños, ofreciendo talleres, actividades y presentaciones que fortalecen la vida cultural del municipio.

Javier Díaz, jefe de la Casa de la Cultura, destacó que este centro no solo es un lugar de encuentro para artistas locales, sino también un motor de integración comunitaria: “Nuestra Casa de la Cultura es un símbolo de tradición y creatividad. Aquí se forman niños, jóvenes y adultos en diversas disciplinas artísticas, y se mantiene viva la esencia cultural de Revenga. Es un espacio donde la comunidad se reconoce y se proyecta a través del arte.”

La institución cuenta con una amplia oferta de actividades que incluyen teatro en el Roberto Torres, música con la Banda Federico Vollmer, danza en sus diferentes expresiones (urbanas, tradicionales y nacionalistas), literatura, ajedrez, canto académico y popular, además de celebraciones de efemérides y talleres de capacitación. Los conocidos “Jueves Culturales” se han convertido en una cita para los habitantes, quienes disfrutan de presentaciones y muestras artísticas que refuerzan el sentido de pertenencia.

En enero de 2026, la Casa de la Cultura celebró su 52 aniversario, reafirmando su papel como punto de encuentro intergeneracional. Una de las actividades más significativas es el taller de “Muñecas de trapo tradicionales”, que ha adquirido gran relevancia por su valor cultural y social. Sobre este programa, Javier Díaz explicó: “Las muñecas de trapo representan mucho más que un juego. Son parte de nuestro legado cultural, una herramienta terapéutica y un medio para fortalecer la creatividad y la identidad. A través de estos talleres, promovemos la sostenibilidad y el desarrollo emocional de quienes participan.”

La Casa de la Cultura «Poeta Pedro Rafael Buznego» se mantiene como un referente en la región, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de impulsar espacios de formación y recreación que garanticen el acceso al arte y la cultura para todos los revengueños.

PRENSA ALCALDIA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA