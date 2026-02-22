David Martínez brilló en victoria frente el Inter Miami

CIUDAD MCY.- Los Ángeles FC fue una aplanadora frente al Inter Miami en el encuentro de este sábado en el icónico Coliseo Memorial, con marcador final de 3-0.

El encuentro no solo destacó por el marcador, sino por la impresionante cifra de 75,673 espectadores, marcando un hito histórico como el partido inaugural con mayor convocatoria en la existencia de la MLS.

En esta exhibición el venezolano David Martínez abrió su cuenta goleadora en la MLS y sigue haciendo gala de su importante conexión con la estrella surcoreana Son Heung-Min quien con asistencia contribuyó al tanto del criollo.

Martínez abrió el marcador a los 37 minutos de la primera mitad para el 1-0. Los otros tantos fueron cortesía de Dennis Bouanga en la fracción 73, mientras que el tercer tanto lo alcanzó Nathan Ordaz en el 94.

Tras el encuentro Martínez regaló sus impresiones a la prensa y destacó la influencia que tiene Heung-min en su crecimiento dentro del equipo, especialmente por su experiencia y profesionalismo.

“La verdad sí, la influencia de él es muy, muy buena y muy importante para mí, porque ya que soy joven, ver que él fue un jugador de élite que jugó en grandes equipos en Europa, para mí es muy lindo poder compartir con él dentro de la cancha”, expresó el atacante.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA