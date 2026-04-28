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Venezuela felicita a Sudáfrica por aniversario del Día de la Libertad

PorLuisa Pedroza

Abr 28, 2026

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano extendió un fraterno saludo y sus más sinceras felicitaciones al pueblo y Gobierno de la República de Sudáfrica, al conmemorarse un aniversario más del Día de la Libertad.

A través de su cuenta de Telegram, el canciller  Yván Gil destacó que las primeras elecciones libres del 27 de abril de 1994 “marcaron un hito en la lucha por la justicia y la igualdad en Sudáfrica, al poner fin al oprobioso régimen del apartheid”.

Esta fecha emblemática también simboliza la victoria definitiva de la justicia sobre la opresión.

 En ese sentido, Gil  reafirmó la solidaridad de la República Bolivariana con el pueblo sudafricano y la defensa de la libertad y la dignidad de los pueblos.

Venezuela y Sudáfrica han consolidado una alianza estratégica fundamentada en la Diplomacia Bolivariana de Paz y el fortalecimiento del sur global.

FUENTE: CIUDAD CCS 

FOTO: CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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