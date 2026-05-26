Proyectos del pueblo mejoran sistema hídrico en Circuito Comunal «Forjadores de la Revolución’’

La obra es ejecutada de manera conjunta entre Hidroven, MinAguas y el gobierno regional, demostrando que la articulación entre el Gobierno nacional y el Poder Popular garantizan respuestas oportunas a las necesidades del pueblo.

CIUDAD MCY.- Con el propósito de optimizar el servicio de agua potable en el ‘’Circuito Comunal Forjadores de la Revolución’’, del sector Guasimal, en el municipio Girardot, se dio inicio a los trabajos de instalación de mangueras de aguas blancas.

Este proyecto, que resultó ganador en la primera Consulta Popular Nacional 2026, permitirá que el suministro de agua potable llegue a más de 1.600 familias de la zona, incrementando de esta forma la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes de este sector.

Los trabajos son realizados por los equipos del Ministerio del Poder Popular de las Aguas e Hidroven, en perfecta articulación con el Gobierno regional y consisten en la excavación, instalación de mangueras de 10 pulgadas de diámetro, material de alta durabilidad para las aguas blancas.

Durante los trabajos de mejoras hídricas, Yuseli Campero, responsable de Sala Autogobierno en el ‘’Circuito Comunal Forjadores de la Revolución’’, enfatizó que gracias a los proyectos del pueblo se responden a las necesidades de la comunidad.

“Nosotros con estos trabajos estamos viendo los frutos de esos proyectos que postulamos y luego de manera unánime los seleccionamos para que sean ejecutados” expresó.

La ciudadana también comentó que los resultados se han visto en muy buen tiempo.

“Esta fue en la primera consulta de 2026 y nuestra comunidad está sumamente contenta porque la necesidad era bastante fuerte ya que en el sector no fluía el agua potable”.

Es de hacer notar que esta obra demuestra la participación activa del pueblo en la construcción de soluciones efectivas con el apoyo y acompañamiento del Gobierno Bolivariano en cada mapa de sueños.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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