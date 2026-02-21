Ciudad MCY

Delcy Rodríguez reivindica proyecto de Angostura y legado de Zamora

Beatriz Guilarte

Feb 21, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró  la entrega de instrumentos agrarios que garantizan la regularización de más de 160 mil hectáreas de tierra para el pueblo productor venezolano en este 2026.

Durante el evento, reafirmó que el horizonte estratégico del Gobierno Bolivariano permanece anclado en la idea de justicia social del Libertador Simón Bolívar. En ese sentido, enfatizó que más allá de las divergencias políticas sobre la distribución de la riqueza, la democratización de la tenencia

REPARACIÓN HISTÓRICA Y EL LEGADO DE ZAMORA

Asimismo, Rodríguez vinculó la gestión actual con la gesta de la Federación, recordando que hace 167 años el General Ezequiel Zamora se levantó contra las oligarquías que pretendían acaparar el suelo patrio. Calificó esta entrega masiva como un acto de reparación histórica que honra el grito de «Tierras y hombres libres».

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO :  CORTESÍA

Beatriz Guilarte

