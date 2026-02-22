Ciudad MCY

Condiciones meteorológicas estables se prevén en gran parte del país

PorBeatriz Guilarte

Feb 22, 2026

CIUDAD MCY.- Este domingo en la mañana persisten condiciones meteorológicas estables en gran parte del territorio nacional; sin embargo, no se descarta mantos nubosos tipo estratiforme, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas en Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, este de Miranda, norte de Carabobo, este de Falcón los Andes y Lago de Maracaibo.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en la tarde y noche, se estima ligero incremento de la cobertura nubosa al dar origen a algunos desarrollos nubosos de mediano y eventual gran alcance vertical, asociados a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al norte de la Guayana Esequiba, este de Delta Amacuro, sur de Bolívar, partes de Amazonas, la Cordillera Andina y el sur de Zulia, asimismo, no se descartan precipitaciones más débiles al este de la Región Oriental.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira durante la mañana se prevé nubosidad de tipo estratiforme con la probabilidad de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente hacia el este de Miranda y zonas de montaña. Durante la tarde y noche predominará poca nubosidad en el área, sin precipitaciones.

El ambiente será cálido, con temperaturas máximas estimadas entre 28°C y 30°C en las zonas altas, y superiores en las áreas costeras de La Guaira.

