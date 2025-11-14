Ciudad MCY

Tigres de Aragua cayó ante Lara y perdió la punta

PorRafael Velásquez

Nov 13, 2025

CIUDAD MCY.-Los Tigres de Aragua no pudieron mantener el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al caer 5-3 frente a los Cardenales de Lara en un duelo disputado este jueves en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto

El segundo inning: Lorenzo Cedrola conectó sencillo al derecho que permitió las anotaciones de Keyber Rodríguez y Jorbit Vivas, mientras Gorkys Hernández avanzaba a tercera. Aragua tomaba ventaja de 2-0.

En la parte baja, Luisangel Acuña disparó su segundo jonrón de la campaña con batazo entre el izquierdo y central para acercar a Lara 2-1.

En el cuarto episodio, Yonny Hernández se embasó en jugada de selección y, tras error en tiro de David Rodríguez, Lara empató 2-2. Acto seguido, Jecksson Flores conectó su segundo cuadrangular de la temporada por el izquierdo, remolcando a Ali Sánchez y Hernández para voltear la pizarra 5-2.

En 9no inning: Los felinos intentaron reaccionar con doble de Jorbit Vivas que impulsó a Rodríguez, pero el relevo de Hunter McMahon apagó la ofensiva aragüeña.

Con este resultado, los Cardenales frenaron a los Tigres y les arrebataron la cima de la clasificación, en un choque marcado por el poder ofensivo de Lara y la efectividad de su bullpen.

CIUDAD MCY| FOTO CORTESÍA

 

