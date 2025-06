Dennis Pérez sigue la huella familiar

CIUDD MCY.- Luego de su destacada participación en el reciente Campeonato Nacional de Natación por categorías, celebrado el fin de semana en la piscina Roberto Flores de Fuerte Tiuna, Dennis Pérez ahora enfoca su mirada en los venideros compromisos internacionales que afrontará en busca de lo mas alto del podio y el tan anhelado sueño olímpico.

En esta edición, el menor de los hermanos Pérez se apoderó de cuatro medallas en la categoría juvenil B (16-18), demostrando su dominio en las pruebas en las que se ha especializado, 50 y 100 metros mariposa, así como en 100 y 200 metros libre.

«Mi vida siempre ha sido la piscina, me siento feliz de haber escogido este deporte, la verdad me encanta nadar», afirmó el multimedallista nacional quien representa al Centro de Natación Caracas.

«Comencé a nadar a los 3 años y me mantuve hasta los 13 en la piscina del Instituto Nacional de Deportes (IND)”, recuerda sus inicios en la pileta que ha sido cuna de grandes figuras de la natación venezolana. Posteriormente, se unió al Altamira Tenis Club por corto periodo, y recientemente, regresó al Centro de Natación Caracas.

La influencia y el apoyo familiar ha sido fundamental en su trayectoria deportiva. «Mi hermano ha sido mi mayor inspiración. Desde pequeño lo veía nadar y me motivaba a seguir sus pasos», expresó con emoción.

El joven rememoró con especial vivacidad la medalla que alcanzó su hermano Emil en medio de las condiciones más adversas. «Disputó los los Juegos Suramericano de la Juventud 2022 de Rosario, Argentina, en medio de la pandemia, pero con todo en contra logró la presea de oro», relató orgulloso.

Además de la inspiración del hermano, asegura que los entrenadores y su padres han sido el soporte principal en su desarrollo como atleta. «Siempre me han apoyado, pero no con presión, sino con amor. Me han enseñado que la natación es un deporte hermoso que requiere disciplina y pasión», afirmó Pérez.

Entre sus competencias más importantes, destaca el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Barbados de 2019, donde a pesar de no obtener medallas de oro individuales, quedó impresionado por los tiempos de los ganadores.

«Veía a los que ganaban las medallas de oro con tiempos que eran es imposible de lograr. ¿Cómo lo pueden hacer?», se preguntaba incrédulo por esos días. Sin embargo, al año siguiente superó esos tiempos, convirtiéndose en el nadador venezolano más rápido en la categoría juvenil A.

Otro momento importante fue su participación en los Juegos del Alba 2023, donde rompió el récord de los 100 metros libres de Francisco «Tiburón» Sánchez que tenía 32 años vigente en la categoría juvenil A. En esa ocasión compitió al lado de su hermano mayor Emil, quien ganó la medalla de oro mientras él obtenía la de plata.

El joven tritón aspira a trascender en el ámbito internacional. «Ahora me encuentro enfocado en la preparación a los Juegos Panamericanos de la Juventud 2025 y luego con la mira puesta en el Mundial Junior de Rumania en Otopení», afirmó con determinación sobre el próximo reto que afrontará del 19 al 24 de agosto próximo.

Su gran objetivo en esa cita es convertirse en «el primer nadador de Venezuela en toda la historia en ganar una medalla de oro en un Mundial Junior«, para superar así el bronce obtenido por Robinson Molina en los 50 metros de espalda en Singapur 2015 y el mismo metal conquistado por Andreína Pinto en los 1.500 libre en México 2009.

Dennis personifica el talento, la dedicación y la pasión de la natación venezolana y con el impulso familiar está decidido a marcar su propia huella en este deporte.

Prensa Mindeporte