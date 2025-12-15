Estructura productiva de Urdaneta se consolida con acreditación de consejos campesinos

La certificación de estos Consejos Campesinos es parte del proceso de organización y fortalecimiento del poder popular agrícola, en concordancia con las políticas de atención integral en el marco de la 1T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.-En un paso clave para fortalecer la organización productiva y avanzar en la formación de las estructuras de los productores agrícola de la región, se realizó la entrega de certificados a los voceros y voceras de los Consejos Campesinos de las Parroquias Barbacoas y Las Peñitas del municipio Rafael Guillermo Urdaneta.

En el acto, celebrado en la alcaldía de la jurisdicción, contó con la presencia de María Alejandra Rosales, directora del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAPT), Julio Melo, alcalde de la localidad y los campesinos y campesinas de las distintas zonas productivas de Urdaneta.

La certificación de estos Consejos Campesinos es parte del proceso de organización y fortalecimiento del poder popular agrícola, en concordancia con las políticas de atención integral, que buscan mejorar las condiciones de producción desde cada uno de los territorios.

Cabe destacar que esta importante acreditación está enmarcada en la Primera y Quinta Transformación: “La Económica y el Poder Popular” del Plan de la Patria que es impulsado por el presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragüeñidad que es promovido por la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua Joana Sánchez.

Finalmente esta jornada representa el compromiso conjunto del Gobierno Nacional, Regional y Municipal con nuestros campesinos y campesinas para fomentar la organización, los nuevos métodos de gobierno y los movimientos sociales para establecer metas de producción para fortalecer el desarrollo agrícola de las comunidades, reconociendo al campesinado como protagonista de la economía rural y de la lucha por la soberanía alimentaria.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA