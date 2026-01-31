Departamento Justicia de EEUU publica otros tres millones de archivos del caso Epstein

CIUDAD MCY.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) ha publicado tres millones de páginas de los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo en una conferencia de prensa el viernes que los nuevos documentos incluyen dos mil videos y 180 mil imágenes relacionadas con el caso.

Blanche detalló que en total había seis millones de documentos, pero debido a la presencia de material de abuso sexual infantil y las obligaciones en materia de derechos de las víctimas, no todos los documentos se hacen públicos esta vez.

Los archivos que son publicados en la web del Departamento incluyen algunas de los varios millones de páginas que, según los funcionarios, fueron retenidas en una publicación inicial de documentos en diciembre pasado.

También precisó que, en virtud de la ley, el Departamento debe presentar posteriormente a los comités judiciales de ambas Cámaras del Congreso un informe en el que se enumeren todas las categorías de documentos divulgados y retenidos.

Esto significa un resumen de las censuras realizadas, incluida la base jurídica de dichas censuras, y una lista de todos los funcionarios públicos y personas políticamente expuestas nombrados o mencionados en la ley, además de asegurar que estos requerimientos se acatarán en un tiempo designado en el instrumento legal, divulgó RT.

¿QUÉ SE CONOCE SOBRE LOS CRÍMENES DE EPSTEIN?

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein fue sentenciado en 2008 por la compra de servicios sexuales de una menor, y más tarde acusado de tráfico sexual de menores a gran escala. Era conocido por su círculo de amistades que incluía políticos de alto rango, celebridades y empresarios, y su residencia privada en la isla Little St. James, en el Caribe, se convirtió en el epicentro de numerosas investigaciones por abuso sexual.

Falleció sospechosamente en 2019 en su celda, en una cárcel de Nueva York, mientras enfrentaba cargos federales, en un hecho oficialmente registrado como suicidio, lo que cerró parcialmente su caso, pero dejó múltiples investigaciones abiertas sobre sus asociados y redes de explotación.

Los archivos incluyen videos del interior del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, grabados el día en que Epstein se suicidó en su celda, cuando esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA