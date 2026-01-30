Desfile en honor a la Virgen de la Candelaria lleno de tradición y color a Mariño

La jornada que marcó el inicio de las festividades patronales se caracterizó por ser una puesta en escena de bandas shows, movimientos sociales, instituciones y la participación especial de 11 municipios que celebraron la identidad aragüeña

CIUDAD MCY.- En un despliegue de color, aroma a cacao y profundo fervor religioso las calles del municipio Santiago Mariño se transformaron en el escenario de un majestuoso desfile en honor a la Virgen de la Candelaria.

La actividad que marcó el inicio formal de las festividades patronales, congregó a más de 6 mil personas que celebraron la identidad aragüeña con alegría y civismo.

​En el evento que resaltó las tradiciones autóctonas del municipio, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez acompañó al alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, autoridades gubernamentales y municipales y al Poder Popular organizado.

El alegre recorrido inició en la calle Petión y culminó en el complejo ferial de Valle Lindo, este se caracterizó por ser una puesta en escena de 14 bandas shows, 33 instituciones educativas y gubernamentales, Misiones y Grandes Misiones, las Burriquitas, cuerpos de seguridad y la participación de 11 municipios del estado que enriquecieron el desfile con trajes típicos y carrozas extravagantes.

Durante la manifestación cultural, la Gobernadora Sánchez expresó que, «hablar de vocería es hablar del sentir del pueblo, nos llena de alegría ver la continuidad de un trabajo, de un proyecto Bolivariano y revolucionario que involucra a todos y todas porque ver las manifestaciones culturales, religiosas y deportivas que nacen de este municipio nos hace ser faro de luz para todo el estado Aragua, porque Santiago Mariño tiene una esencia extraordinaria de héroes y heroínas».

Por su parte, el Alcalde Guzmán manifestó que, «Hemos visto pasar niños de todas las escuelas del municipio, todas las expresiones culturales que son muy diversas entre parrandas, burriquitas y organizaciones culturales de distintos tipo, hoy hemos batido un récord de participación con 6 mil personas en este desfile que ha durado 6 horas, eso nos llena de felicidad porque nuestro pueblo quiere mostrarse».

Asimismo, el mandatario municipal indicó que el cronograma de actividades está diseñado para el sano esparcimiento de los ciudadanos.

«El desfile aperturó las ferias de nuestra patrona de la Candelaria 2026, este viernes tendremos la elección y coronación de la Reina de la Candelaria 2026, el sábado 31 de enero se llevará a cabo el concierto llanero con artistas como Armando Martínez, Araima Amezquita y Jennifer Mora entre otros, el domingo el concierto bailable de salsa y merengue con orquestas nacionales y el día lunes la misa solemne presidida por el Monseñor Enrique Parravano».

EL CACAO DE CHUAO

Como una muestra de creatividad y de exaltar las raíces, los movimientos culturales rindieron un especial tributo al mejor cacao de Venezuela que se da en las costas del pintoresco pueblo de Chuao.

Con carrozas y extravagantes vestuarios inspirados en el cacao los bailarines crearon un espectáculo visual y sensorial que cautivó a propios y visitantes.

LA FIESTA CONTINÚA

​Con este evento se dan por inauguradas oficialmente las Ferias de la Candelaria 2026 en el municipio Santiago Mariño donde toda la colectividad disfrutará de la programación artística, deportiva y religiosa que se llevará a cabo en el Complejo Ferial Valle Lindo, espacio acondicionado para recibir a las familias con total seguridad.

​Se espera que durante los próximos días el municipio continúe siendo el epicentro del turismo religioso y cultural en el estado Aragua, celebrando una de las tradiciones más antiguas y queridas de la región central del país.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA