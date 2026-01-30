Atendidas 135 personas en primera Jornada de Tribunales Móviles del 2026 en Ribas

CIUDAD MCY.- Con la participación de los jueces de paz que hacen vida en el ámbito geográfico de la Comuna Socio-Productiva Agroindustrial para la Formación y Desarrollo Integral Cacique Guaracarima, en conjunto con especialistas en diferentes materias legales del Tribunal Supremo de Justicia, se realizó la primera jornada de tribunales móviles en el municipio José Félix Ribas en este 2026.

En total se atendieron 135 personas cuyos casos se canalizaron de acuerdo a cada requerimiento, facilitando a los usuarios todo tipo de trámite legal de manera rápida y directa tal como lo instruye la magistrada y presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez.

Virginia González, juez primero para los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga, informó que durante la jornada se prestaron servicios de asesoría legal en áreas como protección del niño, niña y adolescentes, trámites de divorcios, documentos de títulos supletorios, entre otros, contando con la participación de la Defensoría del Pueblo, Registro Civil, Catastro, Instituto Venezolano del Seguro Social, Tribunal Laboral, Movimiento Somos Venezuela, y por supuesto el Poder Popular Organizado.

Sofía Andrade, vecina del Urbanismo Ciudad Socialista La Mora, indicó que estos operativos son de gran importancia ya que se realizan en las comunidades facilitando todo tipo de trámites. En este sentido, agradeció al personal presente, y al Gobierno Nacional, Regional y Municipal por el apoyo prestado en la realización de una jornada más de tribunales móviles en el municipio Ribas.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS