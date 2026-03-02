Instalan comando de campaña en Libertador rumbo a la Consulta Popular Nacional 2026

Autoridades regionales y vocerías del Poder Popular juramentaron la instancia que impulsará el proceso electoral del 8 de marzo y el posterior proceso de financiamiento de los proyectos aprobados

CIUDAD MCY.- El municipio Libertador formalizó su estructura organizativa para la primera Consulta Popular Nacional 2026 con la instalación y juramentación del comando de campaña en la Gran Base de Misiones “Hugo Chávez”, desde donde se coordinarán las acciones para la jornada electoral del próximo 8 de marzo.

El acto contó con la presencia de los diputados a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández y José Gregorio Colmenares; el secretario sectorial para las Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; y el legislador del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Neptalí Parra, entre otras autoridades municipales.

Durante la actividad se consolidó la estructura que acompañará este proceso participativo, dirigido a mayores de 15 años, quienes podrán elegir de forma directa los proyectos prioritarios de sus comunidades.

El diputado a la AN, Manuel Hernández, destacó que la instalación del comando ampliado representa la organización de una fuerza territorial preparada para la movilización del próximo 8 de marzo.

“Hoy hemos instalado el comando de campaña ampliado para la Consulta Popular. Es una gran fuerza que está preparada en el territorio, en los distintos sectores, para lo que será esta extraordinaria movilización a favor de la consulta”, afirmó.

Subrayó que las experiencias previas han generado resultados concretos en beneficio de las comunidades y aseguró que el municipio Libertador se prepara en sus 11 comunas para una participación masiva.

“Nuestro pueblo está feliz por los resultados que ha tenido en estas últimas consultas y estamos seguros de que este 8 de marzo, en homenaje a las mujeres venezolanas, tendremos una extraordinaria participación”, expresó.

Por su parte, el secretario sectorial para las Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez, informó que en el municipio Libertador existen actualmente 11 comunas con siete proyectos postulados cada una, enmarcados en las transformaciones orientadas a fortalecer los servicios públicos y el sistema económico comunal.

Explicó además que la experiencia organizativa está respaldada por comisiones electorales permanentes integradas por vocerías territoriales, responsables de coordinar los centros de votación y asegurar una participación justa y protagónica.

“Es un proceso donde estamos obligados a fortalecer la participación y demostrar que creemos en un modelo democrático y protagónico”, expresó, al reiterar el llamado a la unión institucional formulado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, para promover la movilización ciudadana.

Al mismo tiempo, precisó que en el estado Aragua están dispuestos 378 centros electorales con 420 mesas, distribuidos en 191 comunas, donde se han postulado mil 310 proyectos para elegir 192 iniciativas que resultarán ganadoras en esta séptima consulta.

Indicó además que desde la instancia gubernamental se desarrollará un proceso de promoción, control y seguimiento hasta el día de la elección, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y garantizar la ejecución efectiva de los proyectos seleccionados.

Pérez recordó que este mecanismo se viene implementando desde 2024, tras la presentación de la propuesta nacional realizada por el presidente Nicolás Maduro y respaldada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que el financiamiento de los proyectos aprobados iniciará posteriormente, conforme a las orientaciones del Ejecutivo Nacional.

SANTIAGO MARIÑO

La dinámica organizativa se replicó en el municipio Santiago Mariño, donde igualmente quedó instalado y juramentado el comando de campaña para la primera Consulta Popular Nacional 2026, como parte del despliegue simultáneo que se desarrolla en distintos territorios del estado Aragua.

Con esta activación, las fuerzas políticas, comunales e institucionales consolidan la estructura que impulsará la movilización del 8 de marzo, fortaleciendo la articulación entre las comunas y los equipos de coordinación electoral en cada municipio.

RESULTADOS Y RESPALDO DE PARTICIPACIÓN

Voceras y voceros comunales compartieron testimonios sobre los impactos alcanzados en consultas anteriores. Milagro Girón, de la comunidad agrourbana “Camino a la Victoria”, sector La Croquera, destacó que esta política pública ha permitido atender necesidades prioritarias en educación, servicios y equipamiento comunitario.

“En la última consulta nos donaron 22 computadoras y una fotocopiadora que hoy benefician a más de 2 mil estudiantes de nuestra comuna”, señaló, al invitar a la población a participar activamente este 8 de marzo. Entre las propuestas actuales mencionó proyectos agrícolas, conucos, mejoras en vialidad, luminarias, cercas perimetrales y sistemas de canalización.

Por su parte, Yober Silva, de la comunidad Ovallera, comuna “Libertadores y Libertadoras del Libertador”, aseguró que el mecanismo ha sido efectivo para resolver problemáticas locales.

“Hacemos un llamado a que la comunidad del municipio Libertador se apersone a sus centros de votación este 8 de marzo”, expresó.

La instalación del comando de campaña consolida así la fase organizativa previa a la jornada electoral, reafirmando el compromiso institucional de garantizar un proceso participativo y orientado a que cada comunidad defina, mediante el voto directo, las prioridades de inversión para el año 2026.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA