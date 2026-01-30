Fundaragua ejecuta jornadas de saneamiento en espacios educativos y de salud

CIUDAD MCY.- Cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y bajo los lineamientos de la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, se desarrollan labores de saneamiento ambiental en distintos espacios estratégicos del estado Aragua.

Las acciones se ejecutan en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en el municipio Mario Briceño Iragorry, así como en el Hospital IVSS Dr. José Antonio Vargas, conocido como el Seguro Social de La Ovallera, en el municipio Libertador.

El presidente institucional, Edinson Gutiérrez, resaltó la importancia de estas acciones para el bienestar colectivo.

“Estamos dando cumplimiento a las orientaciones del Ejecutivo nacional, trabajando de manera articulada para garantizar espacios limpios, seguros y saludables, especialmente en áreas prioritarias como la educación y la salud, en beneficio directo del pueblo aragüeño”, afirmó.

Con estas jornadas se busca promover la limpieza y la salubridad de las instalaciones, fortaleciendo condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades académicas y la prestación de servicios de salud, contribuyendo al bienestar social y estudiantil.

Los trabajos incluyen desmalezamiento, rastrillado, barrido, acarreo de material vegetal y recolección de los desechos generados durante estas jornadas, como parte de un plan integral orientado a la recuperación y mantenimiento de espacios públicos.

