Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Designada Paula Henao como nueva ministra del Poder Popular para Hidrocarburos

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Mar 11, 2026

CIUDAD MCY- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la noche de este miércoles, a través de su canal oficial de Telegram, la designación de la ingeniera de Petróleo, Paula Henao, como nueva ministra del Poder Popular para Hidrocarburos con la responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético de Venezuela.

Para Rodríguez, en el desempeño de Henao en esta nueva responsabilidad deberá fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional.

La Mandataria Nacional Encargada agregó en su mensaje «confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento económico y el bienestar del pueblo venezolano».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Designada Paula Henao como nueva ministra del Poder Popular para Hidrocarburos

11 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Como parte del reinicio de las relaciones diplomáticas, EEUU reconoce al Gobierno de Venezuela

11 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

La sinfonía de esperanza llegó al Isena

11 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Despliegue de Operación Llovizna combate incendio forestal en el “Henri Pittier”

11 de marzo de 2026 Milexis Pino