Designada Paula Henao como nueva ministra del Poder Popular para Hidrocarburos

CIUDAD MCY- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la noche de este miércoles, a través de su canal oficial de Telegram, la designación de la ingeniera de Petróleo, Paula Henao, como nueva ministra del Poder Popular para Hidrocarburos con la responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético de Venezuela.

Para Rodríguez, en el desempeño de Henao en esta nueva responsabilidad deberá fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional.

La Mandataria Nacional Encargada agregó en su mensaje «confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento económico y el bienestar del pueblo venezolano».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA