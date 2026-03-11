Como parte del reinicio de las relaciones diplomáticas, EEUU reconoce al Gobierno de Venezuela

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Estados Unidos como parte del reinicio de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela oficializó su reconocimiento total al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Este paso formaliza el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y consulares, entre ambas naciones. La medida busca facilitar la cooperación bilateral en áreas estratégicas.

En la misiva presentada de conformidad con el 28 U.S.C. § 517, el gobierno estadounidense informó al Tribunal que el pasado 5 de marzo de 2026 se emitió una declaración anunciando la normalización de las relaciones con Venezuela bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez Gómez.

Asimismo, se incluyeron declaraciones del Presidente Trump, quien el 7 de marzo, durante la Cumbre Escudo de las Américas, ratificó la postura de su administración “esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, los hemos reconocido legalmente”.

A continuación fragmento del documento legal emitido por el Departamento de Justicia de los Estados:

“Los Estados Unidos, de conformidad con 28 U.S.C. § 517,² presentan respetuosamente esta Declaración de Interés en respuesta a la orden del Tribunal. En cuanto al primer punto, el gobierno informa al Tribunal que “el 5 de marzo de 2026, los Estados Unidos emitieron una declaración anunciando la normalización de las relaciones con Venezuela bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Carta del Embajador Michael G. Kozak, Funcionario Superior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EE. UU., dirigida a Jay Clayton, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, adjunta a la presente como Anexo A, pág. 2. Además, el 7 de marzo, el Presidente Trump —refiriéndose a la declaración del 5 de marzo emitida por el Departamento de Estado— afirmó: “esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, los hemos reconocido legalmente”

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA