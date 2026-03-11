Despliegue de Operación Llovizna combate incendio forestal en el “Henri Pittier”

Más de 90 hombres y mujeres, tanto funcionarios como voluntarios, adscritos a los distintos organismos competentes, se encuentran en el sitio para sofocar las llamas y evitar su propagación a las áreas protegidas y urbanísticas

CIUDAD MCY.- En los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) núcleo Maracay, el Gobierno de Aragua desplegó la Operación Llovizna, mecanismo que permite combatir el incendio forestal suscitado en el Parque Nacional “Henri Pittier”.

Más de 20 horas de arduo trabajo llevan los organismos del Ministerio de Ecosocialismo, Prevención y Seguridad Ciudadana y el Sistema de Gestión de Riesgos para sofocar los diversos puntos calientes en las serranías de los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry.

Hasta el momento, el helicóptero Tigre 1 habría depositado 2 mil litros de agua en la parte alta de las montañas, y se esperan 20 sobrevuelos más para disponer 10 mil litros más, así lo informó el director de Protección Civil Aragua, Jesús Franco. “El piloto tiene programado aproximadamente 20 vuelos en las áreas afectadas”, aseveró.

Es importante destacar que, más de 90 hombres y mujeres, tanto funcionarios como voluntarios, se encuentran en el sitio para cumplir con las labores de organización de rutas y llenado de tanque de agua. Se espera que en horas de la tarde arriben a la montaña para iniciar el combate “cuerpo a cuerpo”.

Por su parte, Carlos Rosales, coordinador de los bomberos forestales de la entidad, refirió que una vez controlen el siniestro podrán contabilizar la extensión de terreno afectado. “En estos momentos no podemos dar hectáreas exactas ya que tenemos puntos de inyección todavía, pero si manejamos poco más de 100 hectáreas”.

Como información de interés, las autoridades competentes anunciaron que el fuego afectó la zona baja del parque, es decir, si bien el evento es contraproducente para el ecosistema, no afectó las áreas protegidas del parque ni zonas urbanas, como se hizo viral en las redes sociales.

La situación se encuentra bajo investigación, para determinar el origen del siniestro. En ese contexto, Marcelo Sánchez, secretario general para la 6T en la Gobernación de Aragua, hizo un llamado a la calma y conciencia, pues el equipo multidisciplinario de Bomberos de Aragua, Secretaría de Ambiente, Protección Civil, Instituto Nacional de Parques, Bomberos Forestales, por mencionar algunos de los entes involucrados, ya se encuentran atendiendo la contingencia de manera efectiva.

“Bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gobernadora Joana Sánchez, estamos haciendo todos los esfuerzos e investigando para conocer a los posibles causantes de los daños (…) a la población, mantengan el sosiego, en próximas horas garantizaremos el control total de las afectaciones”, subrayó el secretario.

La gobernadora Joana Sánchez se apersonó en el sitio para supervisar las labores de combate y acompañar a los funcionarios en esta ardua labor de protección al pulmón natural de la capital aragüeña.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: GBA