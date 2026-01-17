Designan nuevos ministros en Ecosocialismo, Transporte y Comunicación

CUIDAD MCY.-La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó a Freddy Ñañez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo; al vice almirante Aníbal Coronado como ministro de Transporte; y a Miguel Ángel Pérez Pirela como ministro de Comunicación e Información.

A través de su canal de Telegram, la mandataria nacional publicó este mensaje: «He designado a Freddy Ñañez como ministro para el Ecosocialismo. Ahora él tendrá la labor de seguir impulsando las políticas públicas para la protección de nuestra Pachamama y todo lo relacionado en materia ambiental».

En otra publicación señalo el nombramiento del V/A Aníbal Coronado como ministro del Poder Popular para el Transporte. «Agradecemos el compromiso y el trabajo del compañero Ramón Velásquez, quien ha estado al frente de esta cartera ninisterial», escribió Rodríguez.

También comunicó el nombramiento del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información que estará a cargo del filósofo, escritor y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela. «Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela».

Igualmente, la presidenta encargada informó sobre la decisión de fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, dos carteras importantes para el avance económico del país.

En esta instancia designó al ministo Luis Antonio Villegas, quien asumirá esas responsabilidades. «Agradezco al compañero Alex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nueva responsabilidad. ¡Sigamos avanzando por la prosperidad y el bienestar del pueblo venezolano!», escribió Rodriguez desde su canal de Telegram.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO REFERENCIAL