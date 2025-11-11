Desplegada Operación Independencia 200 en Aragua

Ciudad MCY.-En cumplimiento de las instrucciones del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), presidente Nicolás Maduro, el estado Aragua activó el despliegue integral de la Operación Independencia 200, consolidando la unión perfecta entre el Poder Popular, la FANB y los cuerpos policiales para garantizar la paz, la soberanía y el bienestar del pueblo aragüeño.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua, M/G Ángel Balestrini, el alcalde Rafael Morales, lideraron el Plan que se desarrolla en los 18 municipios del estado, con la participación activa de las comunidades organizadas, la Milicia Bolivariana y los órganos de seguridad del Estado.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua, M/G Ángel Balestrini, declaró que «nos encontramos desplegando el sistema defensivo territorial de la ZODI Aragua, en la activación de los comandos de dirección para la defensa integral.”

Durante el ejercicio, se ejecutaron tareas tácticas descentralizadas con posicionamiento escalonado y apoyo mutuo, asegurando puntos estratégicos como: estaciones y subestaciones eléctricas, centros de transmisión de datos, telefonía y comunicaciones,

tramos críticos de la Autopista Regional del Centro (km 55 al 120), defensa costera en los 88 km de litoral, con 9 puntos de observación y vigilancia Monitoreo del orden público, transporte y servicios esenciales.

Del mismo modo, se activaron las unidades comunales de milicia en cada territorio, y se desconcentraron las unidades operativas para garantizar el resguardo del personal, material y equipos. Las bases aéreas del estado fueron aseguradas con despliegues horizontales y verticales, respaldadas por sistemas de defensa antiaérea.

“En Aragua, cuna de la Revolución Bolivariana, estamos organizados y comprometidos con la defensa integral de la patria. La verdad siempre prevalecerá ante la mentira, y en Aragua seguiremos venciendo”, concluyó el M/G Balestrini.

CIUDAD MCY| FOTO PRENSA GBA