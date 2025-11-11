PSUV Aragua participó en balance nacional sobre conformación de CBBI

Durante la jornada de trabajo virtual se presentaron evaluaciones que se calificaron como exitosas, tras la participación del pueblo venezolano y aragüeño en la conformación de estas nuevas estructuras de base

CIUDAD MCY.- El estado Aragua participó activamente en una videoconferencia nacional encabezada por el presidente Nicolás Maduro y el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, junto a la dirección nacional y la Juventud del partido (JPSUV).

El encuentro virtual tuvo como objetivo central analizar el desarrollo de las Asambleas Populares celebradas el pasado fin de semana, en las cuales se llevó a cabo la elección de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en todo el país y en los 191 comunas y circuitos comunales de la entidad aragüeña.

La delegación regional estuvo liderada por la jefa política de la entidad, Joana Sánchez, quien estuvo acompañada por los alcaldes y alcaldesas bolivarianos, así como por todo el equipo y las estructuras de la revolución en el territorio aragüeño.

Durante la jornada de trabajo se presentó un balance que sed calificó como exitosa, por la participación del pueblo venezolano en la conformación de estas nuevas estructuras de base.

Además, estos nuevos comités tienen la misión de reforzar la organización política, recoger las necesidades sociales de las comunidades y operar como estructura para la defensa integral de la nación

Finalmente, la participación en esta reunión de trabajo reafirmó el compromiso de la tolda roja en Aragua con la construcción de bases sólidas que fortalezcan el desarrollo de la nación y la defensa de la soberanía inspirados en los legados del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Chávez.

