Desplegados 15 mil efectivos para reforzar la seguridad en Zona Binacional de Paz

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes un plan de refuerzo militar y policial en la zona fronteriza con Colombia, conocida como la Zona Binacional de Paz, territorio que se extiende desde el estado Táchira hasta La Guajira.

El Mandatario nacional dio a conocer los detalles del plan durante la edición número 89 de su programa «Con Maduro +», explicando que fue presentado por el Alto Mando Militar y Político, a los fines de consolidar la paz y la seguridad en la región. «Vamos a ir con 15 mil hombres y mujeres, bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional», afirmó.

En tal sentido, destacó que las fuerzas de seguridad venezolanas han logrado limpiar de forma permanente la zona del Catatumbo y denunció la fuerte actividad ilícita que emana del lado colombiano de la frontera. «Lamentablemente, hay una actividad muy fuerte. Hay 50 mil hectáreas de hojas de coca, por la medida chiquita. Hay laboratorios de todo tipo, hay grupos armados de todos los colores y pezuñas», recordó.

El Presidente venezolano explicó que estas actividades ilícitas forman un corredor que se extiende por el río Catatumbo hacia el Lago de Maracaibo y La Guajira, afectando la estabilidad y seguridad de la región. El plan de reforzamiento está diseñado para contrarrestar esta situación y proteger las áreas estratégicas de la nación.

A propósito de ello, denunció que los portales, medios, redes internacionales manejados por los poderes económicos imperiales, han tratado de ocultar los grandes logros de las fuerzas militares, policiales en materia de lucha contra el narcotráfico.

Como un necesario llamado a la unidad, destacó la conexión cultural que existe entre los pueblos de La Guajira venezolana y colombiana: «Al final es una sola nación Guajira, pero está separada por los límites de los países, de los Estados».

Prensa Presidencial /