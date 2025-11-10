Desplegaron jornada de salud en Zona de Influencia del estado Guayana Esequiba

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Venezuela realizó un amplio operativo social en el sector Bochinche, Beta Tigre, zona de influencia de la Guayana Esequiba.

La jornada, enfocada en la atención de la población minera e indígena, logró atender a más de 800 personas en diversas áreas de salud y bienestar social.

La actividad se llevó a cabo por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y fue encabezada por el Gobernador Neil Villamizar, quien destacó que el despliegue es una prioridad.

ATENCIÓN INTEGRAL A COMUNIDADES MINERAS E INDÍGENAS

El Gobernador Neil Villamizar señaló que el esfuerzo está dirigido a la población de la zona, a la cual describió como «muy pujante», compuesta por trabajadores mineros y sus familias, así como por comunidades originarias.

La jornada de salud ofreció servicios de medicina general y pediatría. Despistaje de Enfermedades: Se realizaron pruebas de malaria y despistaje de enfermedades infectocontagiosas, además de atención en odontología. Apoyo Social: Se entregó material deportivo como parte del programa de bienestar integral.

Villamizar explicó que el objetivo es cumplir con el mandato popular de llevar la atención y el poder nacional a la Guayana Esequiba, «integrando plenamente» a los ciudadanos de la zona.

«Nos vinimos al sector Bochinche, en la Beta Tigre, en la zona de influencia de nuestra Guayana Esequiba, atendiendo a nuestro pueblo. Aquí hay población minera, pero también está nuestra población indígena, población Kariña; más de 14 comunidades han venido a recibir la atención por parte del Estado bolivariano.»

REIVINDICACIÓN SOCIAL Y PRESENCIA DEL ESTADO

La máxima autoridad regional destacó la conexión del despliegue social con la situación geopolítica.

«Mientras el imperio amenaza a Venezuela, el Gobierno nacional está reivindicando a cada uno de los sectores mineros e indígenas con estas atenciones. El Gobierno venezolano atiende a su pueblo, reivindica esa vocación de paz», afirmó.

Adicionalmente, el Gobernador indicó que la jornada fue aprovechada para el levantamiento de la nueva estructura organizativa del partido de gobierno en la zona.

También se confirmó la presencia de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Guayana Esequiba en la región, manteniendo el orden y la seguridad en los polos de desarrollo, con una presencia de la FANB en unión cívico-militar-policial.

