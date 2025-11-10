Inameh prevé lunes nublado y algunas precipitaciones en gran parte del país

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé este lunes nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas, mientras que en otras áreas se esperan precipitaciones dispersas variables en gran parte del país.

En horas de la madrugada y la mañana se estima nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en buena parte del país. Sin embargo en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Miranda y lago de Maracaibo, se prevén algunas zonas nubladas con precipitaciones variables.

Después del mediodía y al final de la tarde se observarán zonas nubladas con chubascos dispersos y eventual actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, este de Falcón, Andes y Zulia. Asimismo, no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

En La Gran Caracas se prevé nubosidad parcial en la mañana con lloviznas dispersas en Miranda, aumentando el desarrollo nuboso en horas de la tarde con precipitaciones dispersas.

La temperatura máxima para la ciudad de Caracas: 27°C, mientras que la mínima ronda los 17°C. El viento prevalecerá de leve a moderado.

