Fnnsa llevó atención odontológica al municipio Zamora

Una jornada especial se llevó a cabo en las Casas Consuelo Fernández y Juan de Dios Agraz y comprendió diversos cuidados, entre ellos levantamiento de historia clínica, examen intraoral y extraoral, obturaciones para caries

CIUDAD MCY.- En un despliegue especial de salud, el equipo de la Fundación Nacional El Niño Simón Aragua llevó atención especializada en el área odontológica a los infantes que hacen vida en las Casas Consuelo Fernández y Juan de Dios Agraz, del municipio Zamora.

La población accedió al importante servicio que, comprendió: levantamiento de historia clínica, examen intraoral y extraoral, obturaciones para caries instrucciones de técnica de cepillado, entre otros cuidados.

En esta oportunidad, el equipo profesional de la institución fue acompañado por con estudiantes y pasantes de odontología de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. La participación de estos últimos no solo complementa su formación académica, sino también, refuerza el compromiso social.

Este tipo de jornadas se fundamenta en la 4T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, línea estratégica que posibilita mejorar las condiciones de vida de la población mediante diversos cuidados que garantizan el bienestar.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: FNNSA