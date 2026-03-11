Maracay celebra el Día Nacional del Rap bajo la sombra de Canserbero

Con la fuerza de la rima improvisada y el eco de Canserbero como estandarte, más de 600 jóvenes aragüeños se dieron cita en el liceo Carlos Manuel Arrieta, del municipio Girardot, para celebrar, por primera vez, el Día Nacional del Rap

CIUDAD MCY.- La juventud del estado Aragua se concentró en el liceo Carlos Manuel Arrieta, del municipio Girardot para celebrar, por primera vez, el Día Nacional del Rap, evento que marcó un hito histórico. Lo que antes era un murmullo de calle, hoy es un decreto oficial: el nacimiento de Tirone González, el eterno Canserbero, es ahora la brújula que marca el Día Nacional del Rap en Venezuela.

El Renacer de una Cultura

Bajo las directrices de la Gran Misión Venezuela Joven y el Ministerio de la Juventud, el evento se desplegó como un abanico de las cuatro columnas del hip-hop.

Yonanthan Hernández, jefe estadal de la GMVJ, destacó la carga simbólica de la fecha. “Estamos celebrando el nacimiento de uno de los más icónicos, Canserbero. Es una orientación de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para conmemorar este arte que corre por las venas de nuestros liceístas”.

Por otro lado, Anthony Bolívar, director del Ministerio de la Juventud en la entidad, detalló que el evento, respaldado por la gestión de la gobernadora Joana Sánchez y la política juvenil local, integró batallas de freestyle, exhibiciones de breakdance y muralismo en vivo.

«Aquí no solo hay rimas, hay construcción de país. Tenemos más de 600 estudiantes demostrando que el arte es la mejor herramienta de paz», señaló Bolívar, resaltando que los ganadores de la «batalla de gallos», quienes recibirían desde experiencias recreativas en el Parque Acuático hasta indumentaria icónica del «Chaman».

VOCES DEL BARRIO: «EL RAP ES VIDA»

Para los protagonistas, la jornada fue una validación de su identidad. Entre la multitud, Francis Infante, cursante de quinto año, observaba con ojos brillantes la destreza de sus compañeros. “Es una cultura muy sana donde se entrena la mente. Aquí aprendemos a escribir cosas buenas, a soltar lo que sentimos”, comentó.

Asimismo, Mario Ríos con la adrenalina aún a flor de piel tras su presentación, sentenció una frase que resumió el sentir de la jornada: “El rap es vida. No importa la edad ni la situación, cada quien tiene su propio talento y puede seguir adelante”.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA